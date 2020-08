Inter tenta recorrer para contar com D’Alessandro no Gre-Nal 426

O meia D’Alessandro foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O argentino fez duras críticas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol após a última partida entre Internacional e Grêmio, na volta do estadual. O julgamento aconteceu nesta terça-feira, véspera da final do segundo turno, e o Colorado entrou com processo para conseguir o efeito suspensivo.

Segundo o clube, a acusação foi de que o jogador teria ameaçado o presidente, e que foi entendido que foi na verdade uma ofensa. Desta forma, esperava-se que o atleta recebesse uma advertência, mas D’Ale pegou gancho de dois jogos de suspensão, além de uma multa de cinco mil reais. O Inter ainda pode tentar contar com o meio-campista, e já fez os procedimentos necessários. Agora, aguarda a decisão do TJD-RS.

Ricardo Duarte/Internacional

Inter e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira às 21h30. O vencedor será o campeão do segundo turno e enfrentará o Caxias na final do Campeonato Gaúcho. O Colorado não levanta a taça do estadual desde 2016.