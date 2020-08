Interesse por pôquer cresce no Brasil e “febre” chega ao Alagoas

A indústria do jogo tem crescido a olhos vistos no Brasil e o interesse associado aos jogos de cartas é cada vez maior. O público é abrangente e diversificado, e é legítimo reconhecer que o pôquer é provavelmente o jogo de cartas que mais cresceu nos últimos dez anos. Mas, afinal, quais indicadores traduzem dito crescimento?

Os fatores que refletem o crescimento do interesse por pôquer, agora reconhecido como um esporte da mente, são diversos e vão desde o aumento do número de jogadores aos avultados “prize moneys” associados às competições e aos circuitos. Muitas pessoas se interessam, prêmios circulam e as perspectivas são animadoras. Segundo dados fornecidos pela Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBHT), atualmente existem 8 milhões de jogadores de pôquer em território brasileiro, e a expectativa é de que, dentro de dois anos, esse número chegue aos 16 milhões de jogadores em solo “canarinho”. Os grandes competidores brasileiros estão espalhados por todo o território, e Alagoas não é exceção, visto que no estado se destacam nomes como Henrique Lessa e Rogério Siqueira, como já comentamos em uma de nossas matérias, que pode ser acessada em https://boainformacao.com.br/2019. Nos números recém-mencionados estão incluídos vários tipos de jogadores, indo desde os que optam por jogar em plataformas online aos que privilegiam jogar em espaços físicos. O pôquer é reconhecido como um esporte no Brasil desde o mês de abril de 2010.

Encontros, treinos e competições em Alagoas

Alagoas tem sua própria federação de pôquer, a Federação Alagoana de Texas Hold’em (FATH) – filiada à CBTH –, que está sediada em Maceió. Aí se realizam atividades que visam a promoção do pôquer no estado, incluindo encontros, treinos e competições. A Alagoas Poker League é a maior competição estadual, reunindo jogadores experientes e novos talentos da modalidade na briga por um lugar na principal etapa do campeonato brasileiro. Os grandes nomes do pôquer alagoano são vários, ao ponto de a seleção estadual ter marcado presença no Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes em 2018.

O Brasil é cada vez mais uma potência do pôquer, o que pode ser ilustrado tanto pelo fato de sites como https://www.casinos.pt/brazil/ o classificarem como uma das modalidades mais populares quanto pelo fato de o ranking mundial da PocketFives, que elenca os melhores jogadores do mundo, ser elucidativo em relação a isso, visto que cinco dos dez melhores jogadores são brasileiros. Brunno Botteon é, por esta altura, o quarto melhor jogador do mundo. De resto, o pôquer é já encarado como uma profissão por muitos jogadores, situação que tem feito eco em reportagens publicadas em portais de renome, como Terra e UOL.

Avanço tecnológico aumenta número de jogadores

O advento da internet introduziu um sem fim de possibilidades, abrangendo também a indústria do jogo online. O fácil acesso à internet fez com que a popularidade do pôquer crescesse. Em 2019, uma pesquisa elaborada pela Tic Domicílios indicou que 70% dos brasileiros estão conectados, de alguma forma, à internet. Outro estudo que nos parece relevante, levado a cabo pela empresa de consultoria App Annie e divulgado em janeiro de 2020, diz respeito à quantidade de tempo que os usuários brasileiros passam em aplicativos. Os resultados indicaram que o Brasil ficou na terceira colocação no que diz respeito à quantidade de tempo despendida pelos brasileiros em aplicativos móveis, o que demonstra como as plataformas online podem ter colaborado para tal crescimento.

No início de 2020, o Brasil contava com 22 jogadores no top 100 mundial, sendo o país a nação com maior número de representantes nesse ranking. Os números elucidam o ótimo desempenho dos brasileiros nesse jogo de cartas em particular, e Alagoas vem colaborando para isso, demonstrando ser cada vez mais uma localicdade propícia aos talentos no que concerne ao pôquer.