Internacional atropela Esportivo, resolve jogo em 15 minutos e está na final do 2º turno do Gaúcho

O Internacional do técnico Eduardo Coudet atropelou o Esportivo e, já aos 15 do 1º tempo, estava praticamente classificado para a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O massacre começou aos 40 segundos, com Galhardo, de cabeça. Ampliou-se com Marcos Guilherme, aos 12, e com Guerrero, aos 14.

Atônito, o Esportivo só foi se encontrar em campo quando o Inter já tinha enorme vantagem e não pode reagir à altura do desempenho do rival.

Na segunda etapa, o corajoso Grêmio, como o time também é conhecido, esboçava uma reação quando Boschilla acabou com a graça do adversário e fez o quarto, aos 15.

Mesmo com o placar elástico, vale ressaltar a coragem do Esportivo, que melhorou demais no segundo tempo.

Jogadores do Inter comemoram gol no Beira-Rio Ricardo Duarte/ Internacional/ Divulgação

Internacional 4 x 0 Esportivo

GOLS: Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Guerrero e Boschilla (INT)

ESPORTIVO: Renan, Cleiton, Luis Eduardo (Diogo), Gullithi, Bovi, Romulo; Galiardo (Igor), João Pedro (Marcão) e Flávio (Emerson); Gustavo (Xaro) Técnico: Carlos Moraes

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Saravia, Fuchs, Cuesta (Zé Gabriel) e Moisés; Musto, Edenilson (Patrick) e Galhardo (D’alessandro); Marcos Guilherme (Praxedes), Guerrero (Pottker) e Boschilla Técnico: Eduardo Coudet

Anotaram a placa?

Quando o Esportivo foi se dar conta, já estava com os dois pés fora da final do Estadual.

Intensos, os comandados de Coudet abriram o placar antes de 1 minuto e não recuaram.

Com a marcação alta funcionando, o Inter roubava bolas em seu campo de ataque e não dava trégua.

De longe também vale

O Inter trocava passes com muita facilidade no seu campo de ataque e tentava fazer o gol na base de jogadas articuladas.

Mas, depois de perder algumas chances, parece que Marcos Guilherme se cansou.

Ele recebeu de Musto pela lateral direita do ataque e trouxe para pouco depois da intermediária para bater cruzado e rasteiro.

Foi um foguete. Renan foi na bola, mas não conseguiu defender.

Apesar de forte, o chute era defensável, pela colocação do goleiro, que aceitou.

Paolo na dele

O Esportivo ainda estava se recuperando do segundo gol recém sofrido quando o Inter ampliou.

Dois minutos depois, Galhardo roubou a bola de João Pedro quase na entrada da área.

Ele carregou, entrou na área e tocou para Paolo Guerrero, em jogada de centroavante, bater e fazer o terceiro.

Espectador

Marcelo Lomba só foi encostar na bol aos 18 da 1ª etapa.

E ainda foi para auxiliar a saída de jogo de sua defesa.

O goleiro colorado não fez nenhuma defesa no primeiro tempo.

Passe de chaleira e cartão vermelho

Aos 15, Bochilla ampliou após jogada de Patric e pivô de Galhardo.

Mas, como gol não é novidade nessa partida, vale mais falar do ataque do Esportivo pouco tempo depois.

Flávio deu um passe longo de chaleira para Gustavo Sapeka, que ia invadir a área e sair na cara de Lomba.

Saravia segurou o atacante e levou o vermelho direto.

Próximos jogos

O Inter vai jogar a final do segundo turno Campeonato Gaúcho em data a se definir.

Mas, já no próximo fim de semana, estreia no Brasileiro.