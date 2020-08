Internet Explorer 11 terá suporte encerrado pela Microsoft em 2021

Em tom de despedida, a Microsoft anunciou que encerrará o suporte para o Internet Explorer 11 em suas plataformas web. Daqui a quase 1 ano, a última versão do clássico navegador não suportará as plataformas online da própria Microsoft, incluindo Outlook, OneDrive, Microsoft 365 e muitos outros.

O anúncio veio através do blog oficial da Microsoft. O encerramento do suporte para o Internet Explorer 11 começará no dia 30 de novembro deste ano, quando o web app do Microsoft Teams perderá a compatibilidade com o navegador. Posteriormente, em 17 de agosto de 2021, os demais produtos do pacote Microsoft 365 também ficarão indisponíveis.

Depois dessas datas, o IE 11 será descartado da lista de compatibilidade e poderá impedir que sejam acessadas pelo clássico navegador. Da mesma forma, recursos e ferramentas novas introduzidas nas plataformas não estarão disponíveis, e qualquer atualização posterior — seja para correção de bugs ou de segurança — não estará disponível para usuários do Internet Explorer.

The Next Web/Reprodução

Apesar disso, o clássico navegador não será totalmente descartado: o software ainda estará presente no Windows 10, e companhias interessadas ainda podem dar suporte para o navegador em seus próprios sites. Seguindo o mesmo destino, o antigo Edge também será descartado da compatibilidade dos produtos da Microsoft.

Use o novo Microsoft Edge

Atualmente, o Edge baseado no Chromium conta com o “modo de compatibilidade com o Internet Explorer 11” e supre a necessidade do acesso a sites antigos que não envelheceram bem nos novos padrões. Sendo assim, é um processo natural que a Microsoft deixe de fornecer suporte para o antigo navegador, considerando que não fornece atualizações já há algum tempo.

17 de agosto de 2021: Microsoft 465 perderá suporte para IE 11.Fonte: Microsoft/Reprodução

Na publicação oficial, a Microsoft encoraja que a pequena porcentagem de usuários migre para o novo navegador. A companhia afirma que oferecer compatibilidade para sites e apps antigos é um dos pilares no desenvolvimento do Edge que, por meio do serviço App Assure, atende às demandas dos usuários.