Intérprete de Dona Florinda faz graves acusações a filho de Roberto Bolaños

Florinda Meza, intérprete da Dona Florinda, abriu o jogo sobre o fim da exibição de Chaves no Brasil e em outros países. Em entrevista para o Programa do Ratinho, do SBT, nesta quinta-feira (20), a viúva de Roberto Bolaños (1929-2014) fez acusações ao filho do famoso, Roberto Gómez Fernández.

Segundo a atriz, ela teria sido excluida das conversas com a Televisa. “Eu soube pela imprensa. Ninguém do Grupo Chespirito, nem os filhos, nem a Televisa, ninguém falou comigo“, desabafou a famosa.

“Para mim, não falaram nada. E eu tenho participação criativa nisso tudo. Existem contratos na Televisa, existem roteiros na Televisa, existe toda essa minha participação. Eu sou parte das partes e ninguém me convidou para participar de alguma decisão”, disparou Florinda.

A veterana ainda destacou que a empresa de Roberto Bolaños e a Televisa não chegaram a um acordo econômico. “O curioso do assunto é que eu sou parte dessas partes e nunca me informaram ou me perguntaram absolutamente nada. Creio que seja algo que já tinham pensado ou planejado. Para isso, minha opinião não interessava a eles”, lamentou ela.

“Não posso explicar muito da razão para isso, porque só sei o que saiu na imprensa: que não chegaram a um acordo econômico, o Grupo Chespirito e a Televisa. É lamentável que isso aconteça. Não entendo. Eu também estou muito triste porque a gente vem sofrendo uma série de perdas”, declarou.

A eterna Dona Florinda ainda lembrou que as criações do intérprete do Chaves era um alento neste período difícil no mundo.

“O público, o mundo inteiro tem sido atingido de forma severa. Chaves era a única coisa que nos fazia lembrar de um tempo que foi melhor. [Era] Aquilo que podíamos assistir na televisão, que nos recordava que podíamos ser ou um tempo que fomos felizes”, contou.

Quando questionada se Chaves e Chapolin podem retornar para a TV brasileira, Florinda desabafou: “Provavelmente. Penso que há uma estratégia para tudo isso. Não pode ser que, simplesmente, digam: ‘Não tenho dinheiro, não vou comprar’ ou ‘é muito caro, e não te pago’. Não. Nenhuma das duas coisas. Tem que haver algum jeito de resolver isso, com certeza”.