iPhone 11, o dispositivo mais desejado do mundo está cheio de novidades

Confira algumas vantagens ao comprar o iPhone 11!

O iPhone 11 é a opção certa para quem quer um smartphone de última geração. Design elegante e bonito. Acabamento sofisticado e certificação contra água e poeira. Essas são algumas das surpresas e vantagens ao comprar o iPhone 11. Benefícios exclusivos que tornam o seu dia a dia mais prático e divertido.

Um aparelho realmente à prova d’água e resistente à poeira

Agora você pode ir à praia, ao clube, ou fazer aquele passeio com mais aventura sem se preocupar com a segurança do seu aparelho. Você pode submergi-lo até 2 metros de profundidade por 30 minutos, duas vezes mais que o seu modelo antecessor. Além disso, o aparelho é resiste à poeira, terra e areia.

Dimensões do visor

Com um tamanho maior e um painel IPS de 6,1 polegadas com uma densidade de pixels de 326 ppi, a tela do dispositivo possui um design curvo com os cantos arredondados. Sua visibilidade é excelente, o que garante uma boa definição na reprodução de conteúdo multimídia. Boa visão ao ar livre, além de saturação e contraste corretos. Os alto-falantes também estão mais potentes.

Face ID

Outra novidade incrível é a velocidade de desbloqueio do visor com o Face ID. o desbloqueio do aparelho pode ser feito de diferentes ângulos e com mais praticidade que as versões anteriores. Os usuários que comprovam a usabilidade do iPhone 11 garantem que o desbloqueio de tela é mais rápido que as versões anteriores.

Qualidade audiovisual e fotográfica

As melhorias nos recursos para gravação de vídeo e registro fotográfico são notáveis e especialmente incríveis. Estamos falando de um dos melhores sistemas fotográficos que um aparelho celular possui atualmente.

Começando pela bem-sucedida câmera dupla. Fotografias com mais texturas, realismo de cores e melhor definição. O módulo de câmera dupla oferece uma aparência renovada e uma melhor estética sem perder seu estilo minimalista.

A câmera frontal, chamada pela Apple de Câmera True Depth ganhou mais um sensor estabilizador. Ela permite a gravação de vídeos em 4K a 60 fps ou em Full HD e possui o modo de câmera lenta. A nova lente captura um campo de visão quatro vezes maior que o modelo anterior. Muito recomendado para cenas e eventos com objetos em movimento como partidas de futebol e festivais de música.

Outras novas ferramentas fotográficas foram implementadas. A opção modo Noturno finalmente está disponível e a Deep Fusion, que melhora as imagens diurnas feitas em ambientes com pouca luz. Também foi feito um upgrade no modo Retrato e há mais opções de edição de fotos e vídeos.

Chip A13 Bionic

O desempenho do iPhone 11 possui potência suficiente para executar incalculáveis operações por segundo. Com um chip A13 Bionic de 7 nanômetros e 6 núcleos, qualquer tarefa é executada com grande facilidade. Um dispositivo impecavelmente otimizado e com aprendizado automático.

Desempenho da bateria

A bateria do iPhone 11 promete um desempenho maior em comparação aos modelos anteriores como o XR. Com a mesma estrutura interna feita e íon de lítio, sua resistência pode chegar a 17 horas de reprodução de vídeo em streaming.

Com o lançamento dessa última série, a Apple reafirma que segue no topo com produtos de alta qualidade.