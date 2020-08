iPhone 12 deve continuar com notch gigante

Algumas pessoas tinham a esperança de que a Apple poderia reduzir o tamanho do notch nas telas do iPhone 12, mas um novo vazamento indica que isso não vai acontecer.

O perfil de Mr White, conhecido por vazar informações de hardware da Apple, publicou no Twitter uma foto do que seria a carcaça do próximo smartphone da Maçã. Junto da imagem, ele postou a frase “mesmo tamanho de Face ID”.

Há poucos dias, o leaker Jon Prosser havia dito que a mudança para um notch menor havia sido confirmada. O rumor baseava-se na possibilidade de a Apple diminuir o entalhe, pois precisaria de menos espaço para abrigar os sensores e câmeras que compõe o sistema de reconhecimento do Face ID.

Apesar da novidade não chegar com os iPhones 12, relatórios anteriores da indústria já apontaram que smartphones da Apple sem notch serão uma realidade, porém isso não era esperado até 2021.