iPhone 12 Pro Max: tela de 6,7′ com 120Hz e sensor LiDAR vazam

No final da terça-feira (25), o canal do YouTube Front Page Tech divulgou o que seria o primeiro hands-on com o iPhone 12 Pro Max. Com imagens recebidas de uma fonte não identificada, o youtuber Jon Prosser mostrou novidades sobre as câmeras, tela e mais.

Tanto as screenshots quanto o vídeo de hands-on foram feitos usando uma unidade de validação do iPhone. Este, no caso, seria o último modelo a ser testado antes daquele que os consumidores encontrarão nas lojas.

A primeira mudança é que a tela do celular deverá passar a ter 6,7 polegadas, não 6,5″ como no atual. O modelo também poderá ser o único a contar com taxa de atualização de 120Hz na linha. Nas imagens, é possível ver que há um recurso adaptativo entre 60Hz e a taxa maior, dependendo do conteúdo.

Por outro lado, o notch/recorte continua na nova geração. Segundo as informações, ele é pouca coisa menor, ou pelo menos aparenta. Os motivos seriam as bordas mais finas e, também, a tela de maior tamanho. O lado positivo é que o reconhecimento facial deverá ser feito independente do ângulo do celular.

Novidades nas câmeras

De acordo com o que foi divulgado, o conjunto de câmeras na traseira não deverá contar com mudança de design em relação ao atual iPhone. No entanto, é visto nas configurações um recurso de foco automático utilizando o sensor LiDAR (Light Detection And Ranging).

Suposta captura de tela de um iPhone 12 Pro Max.Fonte: FPT/Reproduçã

Lançado no iPad Pro de 2020, o LiDAR também tem aplicações para realidade aumentada (RA). No novo iPhone, o sensor supostamente poderá ser utilizado em vídeos e no modo noturno de fotografia. Não ficou claro se o sensor também estará disponível em outros modelos da linha iPhone 12.

O iPhone 12 Pro Max ainda deverá contar com suporte a gravação de vídeos em 4K com 120 FPS, ou em câmera lenta em 4K com 240 FPS. Nos outros recursos, é possível notar ‘melhorias no modo noturno’, um ‘avançado suavizador de ruídos’ e outros.