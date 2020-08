iPhone 12 sem 5G e mais barato pode ser lançado em 2021, indica rumor

Seguindo a contramão da tendência, a Apple planeja lançar um iPhone 12 sem suporte para conexão 5G. Apesar de ter se tornado um padrão entre smartphones tops de linha, o 5G ainda não está presente em todos os países e, segundo rumores, o lançamento do iPhone 12 apenas com 4G resultaria num valor mais competitivo.

Relatado em um documento do analista Dan Ives e flagrado pelo Business Insider, a Apple pretende lançar uma versão do iPhone 12 com 4G como a quinta variante da linha principal da marca. Esse modelo, por sua vez, seria o mais barato entre os iPhones de 2020, mas não há informações sobre o valor.

Por outro lado, esse modelo de iPhone 12 pode não estar presente no lançamento da linha, mas ser introduzido apenas em 2021 como opção mais acessível do flagship da Apple. Como consequência, esse modelo receberia foco em mercados emergentes e ainda sem acesso à conexão com 5G — como o Brasil.

Tom’s Guide/Reprodução

“As faixas de preço serão agressivas, considerando que a Apple quer atingir maior público,”, afirma Ives no documento. “Especialmente com a recessão provocada pela covid-19, eles precisam se assegurar de estar atingindo todas as faixas.”, completou.

Além disso, o lançamento desse iPhone 12 4G impactaria no valor do iPhone SE 2 — provavelmente barateando-o em lojas oficiais. Neste caso, rumores indicam que o modelo “baratinho” da marca teria valor reduzido em US$ 100 em algum momento de 2021, reforçando a hipótese de que haverá outro aparelho com valor significativamente próximo no mesmo ano.

Esse anúncio foge do padrão dos rumores reportados até o momento. Sendo assim, essa afirmação deve ser interpretada como rumor até que a marca anuncie o iPhone 12 4G no final deste ano ou em 2021. O anúncio da nova geração de smartphones será em setembro; até lá, resta esperar por informações mais concretas.