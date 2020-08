iPhone dobrável da Apple pode estar em fase de protótipo

A Apple ainda tem planos para lançar um celular dobrável, mas ele ainda está em fases bastante iniciais de desenvolvimento e não tem o mesmo formato dos modelos atualmente no mercado. Essa é a informação divulgada por Jon Prosser, um youtuber especialista em vazamentos que carrega um histórico favorável de acertos em relação ao mercado da companhia.

Em um novo vídeo, Prosser trouxe supostos detalhes sobre o projeto do celular dobrável da Maçã — que é um dispositivo de duas telas que abre e fecha, mais parecido com o Surface Duo do que com o Galaxy Fold. Entretanto, ao ser aberto, “o aparelho parece ter um painel contínuo com ambos os displays ficando lado a lado”.

Além disso, a dobradiça do modelo teria algum tipo de tecido que a torna mais resistente ao movimento contínuo e evita o acúmulo de sujeira. O corpo é de aço inoxidável e não há qualquer entalhe ou furo na tela. A câmera frontal, segundo ele, fica em uma espécie de tela externa que traz também sensores e componentes do reconhecimento facial (Face ID).

Em 2018, começaram os rumores de que a Maçã estaria trabalhando em um modelo assim, com várias patentes relacionadas sendo registradas ao longo dos meses — incluindo uma bastante específica que realmente “unia telas” usando magnetismo e NFC, exatamente como cita Prosser.

Por enquanto, não há qualquer tipo de confirmação desse rumor por parte da empresa e, como ele estaria em fase de protótipo, é possível que o dispositivo passe por diversas mudanças antes de um eventual visual final. Em outras palavras, trata todas essas especulações como um rumor.