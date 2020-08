iPhone pra Sempre: Itaú lança programa de troca

Nesta terça-feira (18), o Itaú anunciou uma parceria com a Apple que vai permitir aos clientes do banco trocar de iPhone a cada 21 meses.

Por meio dos aplicativos do banco, os consumidores poderão parcelar 70% do valor do aparelho em até 21 vezes. Ao fim das parcelas, é possível optar entre ficar com o iPhone em definitivo (pagando os 30% restante), devolver o aparelho e sair do programa, ou trocar o iPhone em uso por uma versão mais atual, com a abertura de um novo ciclo de financiamento.

“O mercado brasileiro geralmente trabalha com parcelas de até 12x, o que torna o valor de cada parcela mais caro. Agora estamos tornando mais fácil para que mais clientes do Itaú possam desfrutar da experiência de alta qualidade do iPhone – e oferecendo a opção de atualizar para um novo modelo regularmente”, disse Rubens Fogli, diretor de Negócios Digitais do Itaú Unibanco.

A experiência de compra é 100% digital e os modelos de iPhone disponíveis possuem parcelas mensais a partir de 21 vezes de R$140 mais o pagamento final.