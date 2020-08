iPhones não receberão nova temporada do Fortnite

A disputa judicial e midiática entre Apple e Epic Games ganhou um novo capítulo que prejudica a jogatina de quem tem um dispositivo com iOS ou macOS. A partir desta quinta-feira (27), quem joga o fenômeno dos battle royales nesses aparelhos ficará sem atualizações de conteúdo ou disputas envolvendo pessoas de outras plataformas.

A informação foi confirmada pela própria Epic Games em uma atualização na seção de perguntas a respostas sobre a campanha #FreeFortnite. “A Apple está bloqueando atualizações e novas instalações do Fortnite na App Store e disse que encerrará nossa possibilidade de desenvolver o Fortnite para dispositivos Apple. Como resultado, a mais recente atualização do Fortnite, o Capítulo 2: Temporada 4 (v.14.00), não será lançada no iOS ou no macOS em 27 de agosto”, diz o texto.

O novo Passe de Batalha foi revelado e inclui conteúdos em parceria com a Marvel.

Dessa forma, Fortnite passa a ter dois universos. O primeiro é o oficial, com os novos conteúdos chegando a todo momento em plataformas como Android, Windows e via web.

O segundo é o de aparelhos da Apple, que ficará “parado” no tempo com os conteúdos do Capítulo 2: Temporada 3 — sendo que o Passe de Batalha para esse período também será encerrado. Os jogadores só poderão disputar partidas entre si, já que nos outros sistemas operacionais o conteúdo será outro.

Relembre a briga

De forma resumida, a disputa entre Epic Games e Apple envolve discordâncias sobre a forma de microtransações no jogo, que deve respeitar as políticas da App Store e envolve uma taxa de 30%. A reclamação, entretanto, virou uma grande crise (e uma campanha de marketing) envolvendo até mesmo a engine Unreal, e resultou em um processo judicial contra a dona do iOS e uma ordem judicial similar contra a Google.