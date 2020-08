Irado, Neto detona Luan por não bater pênalti na final do Paulistão

Neto deixou sua decepção evidente com Luan durante Os Donos da Bola, na Band. O apresentador e carro-chefe da programação da emissora paulista no início da tarde não poupou críticas ao fato do jogador do Corinthians não ter batido o pênalti na final do Paulistão, vencido pelo Palmeiras no último sábado (8).

A produção do programa fez um gráfico para que Neto e seus comentaristas fizessem uma avaliação sobre o desempenho do camisa 7 no clube paulista. Revoltado, o ídolo do Timão afirmou que o jovem “estava no banheiro” na hora das penalidades.

“No último pênalti do Corinthians, quem vai bater? O Jô de novo! Fez os dois [gols]. O Luan estava onde? No banheiro. Ele estava onde? Eu não o vi. Não vi”, reclamou Neto, que fez ressalvas sobre o posicionamento do atleta em campo, mais na defensiva e menos próximo do atacante Jô.

O contratado do canal paulista deixou claro que ele não faria a crítica caso Luan não tivesse talento. “Se você não tivesse, a gente não estaria falando aqui. Você foi um dos melhores jogadores da América. Mas vocês faz tudo onde não precisa. Você faz perto do Cantillo, no Gabriel, do Carlos Augusto, do Fagner, do Ederson… Qual tabela você fez para o Jô? Você não fez uma!”, afirmou.

No primeiro Os Donos da Bola após a decisão, Neto chamou o ex-Grêmio de “pipoqueiro”. “Luan, eu não vou responsabilizar você em relação ao título, porque seria injusto da minha parte, e não faria isso jamais. Agora, você não bater o pênalti mostra que você é um grande pipoqueiro, que você não merece vestir a camisa do Corinthians”, defendeu.