Irmã de Juliana Paes troca Umbanda por igreja evangélica e faz confissão

EU NASCI DENOVO !! Ontem foi um dia muito especial pra mim, só Deus conhece a fundo o meu coração e sabe o quanto desejava esse batismo, o Espírito Santo inundou a minha alma, meu espírito, meu ser e me limpou de todas as angústias que carregava do passado, o processo foi longo e sei que hoje a lapidação está apenas começando também, mas ter a certeza que Hoje meu único dono é JESUS não há palavras que expressem o que sinto! As pessoas conhecem um pouco da minha história e sabem que eu venho de uma família maravilhosa de muito amor e união, na parte espiritual fui criada dentro da doutrina espírita onde me dedicava e estava me desenvolvendo para ser uma futura "mãe de santo" porém tinha um vazio no peito inexplicável que por mais que o sorriso e as aparências diziam o contrário só eu sabia o que passava dentro de mim, várias questões e dúvidas que só encontrei a partir do estudo da palavra do evangelho que me completa e me faz ter uma paz que excede todo o entendimento. Quero agradecer muito ao missionário e amigo/irmão Fábio @f9santanna que me resgatou no banco em um dia bem difícil da minha vida, obrigada a pastora Ana Luisa e a todos os obreiros do Ministério Redenção que se dedicam e doam suas vidas para esse propósito lindo de resgatar almas?✨? Obrigada a meus irmãos, meus filhos, meu amor, minha família vocês são meus maiores motivos para minha busca, e obrigada a DEUS acima de tudo que sempre esteve ao meu lado cuidando de cada detalhe. ❤️ Para quem quiser ouvir meu testemunho no dia 28/08 vou contar tudinho no @portalondasdemarica tenho certeza que vai te inspirar ?✨???