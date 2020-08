Irmã de Neymar ostenta look caríssimo em viagem e valor é descoberto

Rafaella Santos sempre esbanja estilo e irreverência nas redes sociais. Durante sua viagem de férias às cidades europeias de Portugal, a irmã de Neymar segue compartilhando com seus seguidores as belezas das regiões, bem como os looks escolhidos para cada ocasião.

Recentemente, a musa publicou em seu Instagram uma foto em que aparece com um combinação confortável, mas nada simples. Ela surgiu usando um top preto e uma calça da Louis Vuitton, que pode ser encontrada no site da marca por R$8 mil.

Um acessório milionário escolhido pela jovem deu um charme especial à composição. Rafaella escolheu uma bolsa preta da marca Chanel, que pode ser encontrada no Brasil entre R$ 24 mil a R$ 30 mil. Ela ainda completou o modelito com um tênis branco, boné e óculos de sol.

Rafa também chamou a atenção dos seus admiradores ao confidenciar que já foi traída enquanto estava em um relacionamento, mas não citou o nome do rapaz.

Tudo aconteceu quando a morena publicou um vídeo no Instagram respondendo a um jogo de perguntas sobre situações que enfrentou na vida. A influenciadora, cabe lembrar, tem no currículo namorados como Gabigol e Lucas Lima.

Ela, então, confessou que, além de ter perdoado uma traição, também já fez uma declaração de amor mesmo sabendo que a pessoa não merecia.

Confira:

