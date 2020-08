Irmã de Neymar revela ter contraído o coronavírus e dá detalhes de tratamento

Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, testou positivo para o novo coronavírus. A revelação foi feita por ela em seu perfil no Instagram, quando realizava uma sessão de perguntas e respostas nos Stories.

Na ocasião, a influenciadora digital falou sobre seus dias de quarentena e afirmou: “Peguei covid e tive que ficar de quarentena. Enquanto isso, li livros, filmes e séries. Vivi para mim e vivi coisas lindas”.

Rafaella Santos não chegou a revelar em qual período pegou a doença, mas disse que a doença trouxe transformações em sua vida.

A irmã de Neymar foi notícia na última semana depois que alguns sites afirmaram que ela e Gabigol teriam reatado o namoro. Rafaella e o atacante do Flamengo já namoraram algumas vezes e agora ela estaria passando um tempo na casa dele no Rio de Janeiro.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os dois foram vistos jantando juntos na última terça-feira (28). Durante o jantar a dois, que aconteceu na pizzaria Fratelli, na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, os pombinhos estavam em puro clima de romance.

De acordo com a publicação, no final de semana antes do encontro, o jogador foi visto no Shopping Pirata em Angra dos Reis. Rafaella, por sua vez, estava passando um período em Mangaratiba, onde Neymar, seu irmão, tem uma mansão. Coincidência ou não, as regiões praianas são próximas.