Irmãos cineastas estreiam na Globo como autores de Malhação

Nos últimos cinco anos, sob o comando de Silvio de Abreu, o departamento de dramaturgia da Globo alçou vários nomes à titularidade de novelas. Outras estreias de colaboradores e novos talentos no comando das mais famosas produções da emissora estão previstas para breve. Caso dos Irmãos Carvalho, Eduardo e Marcos, responsáveis por uma das próximas temporadas de Malhação.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, os autores, diretores e produtores de cinema foram descobertos pela casa em uma Oficina de Criação. E vão chegar à TV através de Malhação – Eu Quero é Ser Feliz – título já registrado pela emissora.

Os gêmeos nasceram no Morro do Salgueiro, Rio de Janeiro, e cursaram Cinema na PUC-RJ. Responderam pelos curtas Boa Noite, Charles (2015) e Chico (2016); este último premiado com o Candango de melhor direção no Festival de Brasília. Eu, Minha Mãe e Wallace (2018) venceu a mesma premiação, na categoria melhor curta.

A estreia de Eu Quero é Ser Feliz está prevista para 2022, após a reprise de Viva a Diferença (2017) e a inédita Transformação – esta desenvolvida por Márcia Prates e Priscila Steinman, profissionais com anos de Globo que, pela primeira vez, assinam um enredo como titulares.

O canal também prevê lançamentos às 18h e às 19h. Denise Bandeira e Maria Elisa Berrado serão alçadas ao posto máximo de um folhetim em Feira das Vaidades, ao lado do veterano Gilberto Braga. A trama das 18h deve entrar no ar em 2022. Wendell Bendelack, colaborador de Pega Pega (2017) e Nos Tempos do Imperador, desenvolve uma sinopse sobre os anos 1950 para o mesmo horário.

Mauro Wilson, após décadas na linha de humorísticos e séries, trabalha nos capítulos de Quanto Mais Vida, Melhor!, que virá na sequência da fase final de Salve-se Quem Puder. Ainda, a chegada de Gustavo Reiz, ex-Record, à emissora. O autor de Dona Xepa (2013) e Escrava Mãe (2016) prepara uma novela das 19h centrada numa caça ao tesouro.