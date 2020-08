Irritado, Ary Fontoura desabafa após Instagram apagar publicação

Ary Fontoura foi mais um nome do meio artístico que não teve explicação do Instagram após o desaparecimento de uma publicação. O ator da Globo compartilhou um vídeo pedindo esclarecimentos da rede social e contou com a força e ajuda de vários amigos.

“Desculpe, gente. Aconteceu uma coisa muito desagradável. O Instagram, sem mais nem menos, simplesmente excluiu o último post que eu havia publicado aqui. Eu peço desculpas. Isso é uma coisa muito desagradável. Fiquei muito chateado”, reclamou.

Na legenda, Ary Fontoura deixou claro o mal-estar. “Me perdoem, o Insta excluiu o meu último post! Uma coisa muito desagradável, nunca havia acontecido comigo”, desabafou. Amigos famosos e espectadores dos posts do veterano saíram em sua defesa. “Não se preocupe, meu amigo! Só continua postando suas fotos e vídeos pra animar o nosso dia que tá bom demais! Abraços”, mandou Lucas Lucco.

“Ah, como eu te amo! Tão gostoso ver pessoas educada e gentis”, destacou Fabiana Karla. “Seus posts são maravilhosos”, afirmou Celso Zucatelli. “Que história é essa de excluir o post do Ary? Aqui só tem amor e alegria! Vão vigiar os perfis do gabinete do ódio”, recomendou Rachel Sheherazade.

Nany People reagiu a favor do colega: “É sinal de que estas causando… Esse memorial virtual é muito sem noção… Ligue não! Sigamos postando!”. “Poxa! Chato mesmo. E aí, Instagram? Devolve o post do nosso muso!”, exigiu Astrid Fontenelle.

Confira: