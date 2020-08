Irritados, bolsonaristas detonam âncora que discutiu com Alexandre Garcia na CNN

A CNN Brasil voltou a ser alvo dos apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido). O motivo? A discussão promovida entre o apresentador Rafael Colombo e o comentarista Alexandre Garcia. O âncora confrontou uma opinião do aliado do presidente e acabou sendo detonado nas redes sociais.

No programa Novo Dia, o ex-comentarista da Globo defendeu o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O medicamento é adotado por Bolsonaro, mas criticado por especialistas e também Organização Mundial de Saúde (OMS).

No Twitter, então, alguns internautas chamaram o canal de notícias de “lixo” e dispararam contra o apresentador. “Rafael Colombo da #CNNLixo foi extremamente grosso e estúpido com o brilhante Alexandre Garcia. Já existem milhares de pessoas curadas com hidroxicloroquina no inicio do tratamento contra a covid19”, disse um usuário da rede social.

“Que repórter imbecil e mal informado… ‘Eu tive dois amigos que morreram com covid, se a cloroquina salvasse estariam aqui’. Mas eles tomaram a hidroxicloroquina prematuramente? ‘Não sei, eu não tenho detalhes do tratamento deles’”, opinou outro.

Um terceiro foi mais agressivo no seu posicionamento contra a CNN: “Não assistam essa merda, não repercutam. Pessoas de direita NÃO deem entrevista para esta bosta. Ignorem completamente, façam o mesmo com a GloboLixo e seus programas”.

Discussão e polêmica ao vivo

Após a opinião de Alexandre Garcia, Colombo o questionou: “Se a cloroquina funciona, é barata, e serviu, como você falou na Amazônia para lúpus, malária e outros tipos de doença, por quê o mundo teria deixando tanta gente morrer se tem um remédio barato à disposição? A troco de que tanta gente morreria se a cloroquina funciona?”.

“Se não funcionar, ela não existe, pois está funcionando”, rebateu Garcia. “Ninguém provou que ela está funcionando, né, Alexandre?”, reagiu Rafael. “As pessoas que sobreviveram são a prova. É assim que começa a ciência, a experiência”, completou o comentarista.

O apresentador do programa desabafou: “E os 100 mil que morreram? Eu tive dois amigos que morreram de Covid-19. Eles morreram à toa, então? Porque fica parecendo que gastando R$ 20 na farmácia eles poderiam estar aqui, comigo, agora. E não é assim”.

“Certamente não morreram à toa. Eu perguntei se eles usaram hidroxicloroquina prematuramente?”, retrucou o comandante do quadro Liberdade de Opinião.

“Eu não tenho esse detalhe a respeito do tratamento deles. Agora, não tenho a menor dúvida de que se a cloroquina funcionasse não teriam 100 mil mortos. Eu faço questão de fazer esse posicionamento, porque depois há uma mistura nas redes sociais a respeito da minha opinião e da opinião do Alexandre”, continuou o jornalista.

Confira a repercussão:

Ele não tem informações e quer debater….como assim filho……volta a estudar…..#RafaelColomboBosta#CNNLixo https://t.co/qEOLyhE8PB — Gracie Barra Jaú (@pimorato) August 8, 2020

Esse Rafael Colombo é muito ruim. Argumentos sem fundamentos, só no “achismo” #CNNLixo pic.twitter.com/YnsrRVmzX9 — Hugo de Payens 🇧🇷🇺🇲🇬🇧🇦🇺🇮🇹⚜🥛 (@FBaldac) August 8, 2020

#CNNLixo ..Depois do que fizeram com o Alexandre Garcia ontem essa é a conclusão que se chega..Que eles são um lixo mesmo..Eles se fingem de isentos e democráticos, mas é tudo fachada, a intenção é sempre constranger os apoiadores do governo..É só reparar.. — Fernando 🇧🇷 (@fernando_g_f_) August 8, 2020

Vrauuuuuu!!! Tome #CNNLIXO! O Alexandre Garcia até me surpreendeu, subiu o tom! Amei! 😉🇧🇷😎👊🏽 @jairbolsonaro https://t.co/9RHjf8AHGg — Valéria Grangeiro 🇧🇷 (@VaGrangeiro) August 8, 2020

O apresentador Rafael Colombo da #CNNLixo foi extremamente grosso e estúpido com brilhante Alexandre Garcia. Já existe milhares de pessoas curadas com Hidroxicloroquina no inicio do tratamento contra a covid19. pic.twitter.com/nGg6vZF5Zs — Jouberth Souza 🇧🇷 (@Jouberth19) August 8, 2020

Que repórter inbecil e mal informado…..

“Eu tive dois amigos que morreram com covid, se a cloroquina salvasse estariam aqui.”

– Mas eles tomaram a hidroxicloroquina prematuramente?

– Não sei, eu não tenho detalhes do tratamento deles. pic.twitter.com/huaHrA4eIp#CNNLixo — Edemar (@Palubiack) August 8, 2020

#CNNLixo Não assistam essa merda, não repercutam. Pessoas de direita NÃO deem entrevista para esta bosta.

Ignorem completamente, façam o mesmo com a GloboLixo e seus programas. pic.twitter.com/DYQWJD45bd — O MAU (@LeeVingador) August 8, 2020