Isabella Santoni posa ao lado do namorado sarado e exibe corpão de biquíni

Isabella Santoni resolveu compartilhar com os seguidores alguns clicks da sua última viagem às Ilhas Maldivas, ao lado do namorado Caio Vaz. A atriz fez questão de exaltar a parceria e companheirismo do rapaz.

“O corpo tá no avião, mas o coração ainda tá lá no pôr do sol! Te amo, mozão! Obrigada por topar todas as loucuras que fazemos juntos. Mal cheguei e já to postando TBT, vê se pode“, disse ela na legenda das imagens.

Nos comentários não faltaram elogios ao casal sarado. “Lindos… E que lugar maravilhoso“, elogiou uma moça. “Essa foto nem parece real“, disse outra. “Lugar lindo, casal lindo“, disse uma terceira.

Recentemente a moça causou ao exibir o corpaço ao posar em um iate. Na legenda, indagou: “O que é um pontinho loiro no meio do oceano Índico? É uma brasileira que já tá morrendo de saudades dessa trip! Alguém já inventou uma máquina pra voltar no tempo?“.

No clique, Isabella estava na escada de um iate luxuoso, usando um biquíni branco bem pequeno, colocando para jogo seu corpaço sarado. Nos comentários, ela que foi fotografada pelo namorado, recebeu muitos elogios, como é de se esperar.