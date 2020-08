Isis Valverde encanta famosos ao mostrar o filho falando e se derrete

Isis Valverde se casou com o modelo André Resende em 2018 e há 1 ano e 9 meses teve um filho com ele, o Rael. A atriz exibiu seu único herdeiro em recentes publicações de seu perfil no Instagram e deixou a todos encantados.

“O verdadeiro amor. Meu príncipe“, escreveu Isis na legenda da postagem que fez na rede social, na noite de terça-feira (4). A mamãe coruja colocou seu filho no colo e deitou com ele em seu quarto, fazendo com que ela recebesse posteriormente mais de 200 mil curtidas.

As atrizes Mariana Bridi e Vanessa Giácomo enviaram justamente a mesma mensagem: “Lindos“. Bruna Griphao e Dandara Mariana se resumiram a emojis de olhar apaixonado. A jornalista Mônica Salgado se derreteu pela criança: “Ele é tão lindinho“.

Já na ferramenta de Stories do Instagram, Isis tentou com que seu filho falasse um pouco com seus seguidores, mas se contentou com um “tchau” e riu ao ver o fofo Rael mandando um beijo para a câmera do celular.

Horas depois, Isis Valverde mostrou o garotinho no chão com seus cachorros de estimação e brincou: “Quem é que atrapalha o treino da mamãe?“. O primogênito da atriz soltou uma terna risada.

