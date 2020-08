Isis Valverde ostenta corpão de biquíni e internautas vão à loucura

Isis Valverde causou na web ao aparecer bem sensual em uma foto de biquíni rosa neon. Exibindo o corpão ao posar em cima de uma pedra, a atriz legendou: “Na selva”. Em questão de minutos o post conquistou milhares de likes e diversos comentários.

“Dei um zoom só para ver seu lindo pé de princesa”, admitiu um fã. “Perfeita”, exclamou outro. “Caramba, Isis. Eu fico sem palavras”, disse outro.

Recentemente, ela surpreendeu ao contar que gosta de usar roupas ousadas na hora do sexo com o marido, André Resende. A famosa explicou que adora, por exemplo, os looks fetichistas que fazem referência ao Cinquenta Tons de Cinza.

“Eu adoro, acho ótimo botar umas roupas bem… Mas não fantasia, não She Ra. Acho bonito, acho válido. Eu gosto daquela coisa 50 Tons de Cinza“, comentou a atriz, em entrevista ao canal de YouTube de Matheus Mazzafera, ao ser questionada sobre o “figurino” na cama.

Isis Valverde também revelou que nunca usou fantasias, mas que pode utilizar alguma vez: “Quem sabe um dia“. A famosa relatou ainda que vai a sex shops e que já fez sexo na praia.

Confira: