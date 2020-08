Isis Valverde posa com micro biquíni e detalhe chama a atenção

Isis Valverde resolveu movimentar suas redes sociais ao postar um click em que aparece na beira da piscina de casa, usando um micro biquíni laranja, que deixou à amostra uma das suas tatuagens. Na legenda, a atriz brincou: “Paparazzi“.

Nos comentários, é claro, não faltaram elogios à estrela. “A mulher mais linda do mundo“, opinou uma moça. “Muito maravilhosa. Linda moça e bela mulher“, refletiu um rapaz. “Já me arrependi da pizza que acabei de comer“, revelou uma admiradora.

Recentemente, ela surpreendeu ao revelar que gosta de usar roupas ousadas na hora do sexo com o marido, André Resende. A famosa explicou que adora, por exemplo, os looks fetichistas que fazem referência ao Cinquenta Tons de Cinza.

“Eu adoro, acho ótimo botar umas roupas bem… Mas não fantasia, não She Ra. Acho bonito, acho válido. Eu gosto daquela coisa 50 Tons de Cinza”, comentou a atriz, em entrevista ao canal de YouTube de Matheus Mazzafera, ao ser questionada sobre o “figurino” na cama.

Isis Valverde também contou que nunca usou fantasias, mas que pode utilizar alguma vez: “Quem sabe um dia”. A famosa relatou ainda que vai a sex shops e que já fez sexo na praia.

No vídeo, ela disse sobre a empolgação com o TikTok, em que tem feito sucesso. “Eu faço por diversão, em momento de ócio. Amo atuar e dublar. Quando descobri o TikTok, vi o povo dublando e chorei de rir”, declarou.

