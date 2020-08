Isolada com coronavírus, Simaria recebe cartinha especial dos filhos

Diagnosticada com o novo coronavírus, Simaria, da dupla com Simone, está isolada em casa, onde tem recebido o carinho dos seus filhos, que amorosamente mandaram para mãe uma cartinha feita por eles mesmos.

A cantora compartilhou nas redes sociais uma cartinha com desenhos feitos por Giovanna de 7 anos, e Pawel, de apenas 4 anos, em seus stories, no Instagram. “Meus filhinhos, a mamãe viu o desenho, a mamãe amou os desenhos de vocês, meus bebês”, disse a mamãe coruja em sua rede social.

A Coleguinha ainda escreveu: “meus filhos, vocês são tudo para mim”, demostrando assim o seu amor. Mesmo com a Covid-19, a artista está “totalmente assintomática”, conforme comunicado de sua assessoria.

A cantora está sendo acompanhada pelo médico infectologista David Uip, que integra o comitê de contenção ao coronavírus no estado de São Paulo. Simaria descobriu estar com o novo coronavírus depois de ter tido uma viagem agendada com a família para Espanha, país onde possui uma casa.

O protocolo de segurança exigiu que todos fizessem o teste e a famosa foi a única que testou positivo. “Me sinto bem, sem nenhum sintoma, porém o mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los”, relatou a cantora, em uma nota.

