Itair Machado tem pneumonia e está internado em UTI após ser diagnosticado com COVID-19

Ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado foi internado na última terça-feira, em Belo Horizonte, com COVID-19.

O ex-cartola está com os pulmões comprometidos e seu estado é grave. Segundo o site globoesporte.com, o boletim mais recente do hospital aponta que Itair está com pneumonia e internado na UTI.

Itair está internado com um quadro de pneumonia decorrente de complicações da infecção do novo coronavírus e apresenta “instabilidade clínica e respiratória”, o que o fez ser encaminhado à UTI.

Ele foi internado na noite desta terça no Hospital Madre Teresa, na região centro-sul de Belo Horizonte.

Itair, de 48 anos, tem diabetes, uma das comorbidades do grupo de risco do coronavírus.

Ele ingressou na diretoria do Cruzeiro em 2017 e deixou o cargo em 2019.

Com uma gestão recheada de títulos e polêmicas, ele contribuiu diretamente para o grave endividamento do Cruzeiro e consequente rebaixamento para a Série B.

Machado segue sendo investigado pela Justiça e pela Polícia Civil, e chegou a ter seu sigilo bencário quebrado em janeiro deste ano.