Ivete Sangalo afasta boatos de crise e aparece com marido novamente

Entre o fim de julho e o início de agosto, muito se cogitou uma possível separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que são casados desde 2011. Depois de tudo, a baiana afastou por mais uma vez os boatos de um possível rompimento.

A cantora surgiu com o marido numa campanha publicitária, em clima romântico, promovendo uma marca de alimentos saudáveis: “Massa demais poder começar o dia com um café da manhã desses.Uma alimentação saudável, com comida de verdade, faz toda a diferença pra manter a disposição lá ⁣pra cima“. ⁣

“E claro, precisa ser muito deliciosa né? Com esse açaí natural feito por Daniel junto com a Granola e Aveia da [marca citada] qualquer um tira o pé do chão“, finalizou Ivete, inclusive exaltando a parceria do marido com tal marca.⁣

O nutricionista compartilhou a mesma imagem e prometeu uma live para a próxima quinta-feira (13). Na legenda, Daniel falou dos dois como um casal: “No dia 13/08, às 19h, eu e Ivete vamos abrir nossa cozinha e fazer uma live deliciosa contando tudo sobre o dia a dia da nossa alimentação, vem“.

A atriz Fernanda Rodrigues e o humorista Tiago Barnabé comentaram na publicação de Ivete Sangalo — no Instagram — com emojis de coração. Um internauta alfinetou os anteriores rumores: “Os fabricantes de fake news surtam“.

Confira: