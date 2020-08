Ivete Sangalo compartilha vídeo raro das filhas gêmeas dançando

Ivete Sangalo se casou com Daniel Cady há 11 anos e com ele teve três filhos: Marcelo, de 10 anos, e as filhas gêmeas Marina e Helena, com 2 anos de vida. As pequenas, que aparecem com pouca frequência nas redes sociais da cantora, deram o ar da graça num vídeo fofo.

As garotinhas apareceram em vídeos publicados na ferramenta de Stories do Instagram, dançando justamente com uma música da mãe chamada Dançando, em frente à televisão. “Ai meu Deus do céu”, exclamou Ivete, encantada com a fofura das pequenas.

A artista baiana seguiu filmando Marina e Helena, e inclusive revelou o apelido desta última ao falar o seguinte: “Cadê minha loirinha? Vem dançar”. Além de mostrar as crianças escutando uma música dela em parceria com Whindersson Nunes, Ivete legendou: “Deus é maravilhoso“.

Como as imagens foram postadas na ferramenta de Stories do Instagram, o conteúdo não recebeu comentários. A mais recente publicação da cantora com os herdeiros foi com Marcelo, quando escolheram um fim de tarde para andar de cavalo.

Recentemente, Ivete Sangalo foi protagonista de rumores que ela teria se separado do marido. Sem rebater com palavras firmes, a estrela preferiu mostrar que o casamento está bem ao divulgar mais momentos com o esposo.

