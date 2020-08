Ivete Sangalo deixou The Voice Brasil para se dedicar à família

A Globo anunciou nesta quarta-feira (29) a saída de Ivete Sangalo do júri do The Voice Brasil, que conta com estreia para outubro. A cantora será substituída por Carlinhos Brown, que retorna ao posto após uma temporada fora.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, o motivo para a artista decidir deixar a sua cadeira no talent show seria a vontade de se dedicar mais à família, além do fato de Veveta não estar totalmente segura com as viagens que teria que fazer entre Rio de Janeiro e Salvador, devido à pandemia.

No comunicado divulgado pela emissora à imprensa, Ivete revelou que a decisão da saída como jurada “não foi uma decisão fácil” e exaltou o trabalho do seu colega Brown, que “vai cuidar dessa cadeira e das nossas vozes com todo amor e o talento de sempre, assim como IZA, Lulu [Santos] e [Michel] Teló“, numa referência aos colegas.

Ivete Sangalo estava há três anos à frente de um dos times do programa comandado por Tiago Leifert, após trocar de lugar com Claudia Leitte, que passou a fazer parte do do The Voice Kids.

Com previsão de estreia para o dia 8 de outubro, o The Voice retorna com um novo formato por conta da pandemia; as mudanças está a ausência da plateia. A temporada “está sendo desenvolvida com todos os cuidados previstos no Protocolo de Segurança“, declarou a emissora.