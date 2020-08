Ivete Sangalo desabafa sobre os desafios de ser mãe na quarentena

Não somente as pessoas anônimas, mas os famosos estão tendo que se adequar à quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. Ivete Sangalo foi entrevistada por Serginho Groismann no Altas Horas, do último sábado (1), e falou sobre a situação.

O apresentador entrevistou a cantora à distância e reparou no quadro torto, ao fundo. A baiana fez um parâmetro com o momento que estamos vivendo no Brasil: “Esse quadro é muito como a vida, às vezes está torto, às vezes não está… Depende dos tempos! Saudades da gente poder se abraçar. Tenho fé que isso vai passar o quanto antes, embora tenha se estendido por mais tempo do que a gente imaginava. Estou na torcida para que se restabeleça logo a ordem e que a gente possa se encontrar, viver de uma forma mais natural“.

Apesar de todo desafio, Ivete trouxe um olhar mais positivo às vivências com a família: “Existe muito prazer na minha entrega em relação à família e ao trabalho. Não há nada nas minhas lidas diárias que me tire o sossego, é tudo muito prazeroso. Mas em tudo tem a exaustão, tem o cansaço, tem a circunstância da quarentena“.

“A gente tem que ser criativo, se reinventar, amadurecer, entender a situação com algo que vai nos ensinar muita coisa. Eu cá nos meus privilégios digo a você que estou cansada, mas muito agradecida. Estamos com saúde, meus filhos também e sou uma mulher de muita sorte, continuo trabalhando e tendo como me conectar com meus fãs“, completou a entrevistada, falando sobre como lida com tais contratempos na maternidade. Ela é casada com Daniel Cady e tem três filhos com ele: Marcelo (10), Helena e Marina (2).

No entanto, Ivete Sangalo admitiu que a situação é outra, em especial no convívio com o marido e os herdeiros: “Óbvio, é uma outra realidade. Eu tinha outro tempo pra lidar com meu trabalho. Requer muito a minha presença e a minha atenção, as reorganizações como a escola, o esporte, os amiguinhos, as reuniões. É tudo dentro desse cercadinho, feliz, que temos que achar mil e uma facetas. Graças a Deus que eu sou mãe deles e estou conseguindo lidar bem com isso. Cada vez mais eu me preocupo menos. Cada vez mais eu consigo fazer as coisas num prazer absoluto“.