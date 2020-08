Ivete Sangalo e marido trocam beijão em live após rumores de crise

Ivete Sangalo e Daniel Cady decidiram colocar um ponto final nos rumores de que o casal estaria em crise. Nesta terça-feira (4), a cantora ganhou um beijo daqueles do marido, durante uma live ao lado da atriz Rebeca Jamir.

Sem tocar no assunto, os dois acabaram finalizando as especulações de que o casamento deles estava em uma fase delicada. Os rumores tiveram início quando os dois posaram em seus perfis sem as alianças de casamento.

Porém, durante a transmissão que ocorreu ontem, a cantora ainda estava sem o anel de compromisso. Isso não impediu o nutricionista de tascar um beijão na amada, logo após ela cantar uma música em homenagem ao escritor Jorge Portugal.

Inclusive, o tributo de Ivete Sangalo ao professor e compositor baiano, que faleceu na segunda-feira (3), teria sido uma sugestão do próprio Daniel Cady.

Segundo o jornal Extra, o nutricionista já não usa aliança há meses. E nem sempre apareceu com o símbolo de compromisso com a cantora. Mesmo assim, a famosa sempre fez questão de ostentar a sua.