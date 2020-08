Ivete Sangalo “expulsa” filho de live e canta ao lado do marido

Ivete Sangalo voltou a fazer uma live bem intimista em seu Instagram. Na noite desta terça-feira (11), a cantora soltou a voz para os seus fãs. Na transmissão, o filho dela, Marcelinho, e o marido, o nutricionista Daniel Cady, apareceram no vídeo.

Durante a apresentação, entretanto, a famosa conversou um pouco com Marcelinho e depois o “expulsou”. Ele tentou resistir, mas não deu certo. “A gente vai discutir isso numa live? Te amo filhão, boa noite”, declarou a cantora.

Em seguida, o marido dela, Daniel Cady, apareceu e tocou algumas músicas com Ivete Sangalo. Após “Frisson”, o casal se beijou e cantora brincou: “Minha gente, são 12 anos together”.

Ivete e o nutricionista se casaram em 2011 e, além de Marcelinho, são pais das gêmeas Maria e Helena. Nas últimas semanas, no entanto, rolaram boatos de que o casal estava vivendo uma crise, por não terem mais aparecido com suas alianças.

A cantora baiana encerrou a apresentação com Olhar 43, do RPM, logo após perceber que Paulo Ricardo estava acompanhando a apresentação no Instagram.