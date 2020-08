Ivete Sangalo fala sobre adiamento do Carnaval e pandemia

Um dos principais nomes do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo falou pela primeira vez sobre a decisão do adiamento da festa. A cantora também abriu o jogo sobre shows após a pandemia do novo coronavírus.

“Existem discussões a respeito de que formatos teremos, de postergar isso e manter a segurança de todo mundo. O carnaval é a festa da aglomeração. Não é uma festa que se pode fazer cada um em seu metro quadrado”, disparou a artista em conversa para o canal de Otaviano Costa, no UOL.

A baiana ainda destacou: “Existe uma ideia de que seja deslocado da data original para uma data mais para frente. A primeira ideia é de que seja em julho, mas ainda não foi batido o martelo (…) Pra mim, qualquer hora vai ser boa”.

Ivete Sangalo também revelou como serão os shows pós-pandemia. “Quando acabar a pandemia, o primeiro lugar que eu tocar será muito especial”, iniciou ela.

“Modéstia à parte, em todo canto que eu ando, tenho muito amor. Seria leviano dizer um lugar. Salvador, sem dúvida nenhuma, seria um lugar muito especial”, acrescentou a artista.

A cantora completou: “Tem compromissos que já estavam estabelecidos e já estavam na minha ideia de carinho e amor. O que vier pra gente, vai ser uma comemoração”.