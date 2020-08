Ivete Sangalo faz proposta indecente ao marido em live

Assim como muitos outros artistas durante a pandemia de Covid-19, Ivete Sangalo tem apostado nas transmissões ao vivo de shows adaptados, nas redes sociais. Em live, a cantora fez uma indecente proposta ao marido e se divertiu com sua irreverência.

Vale lembrar que a baiana é casada com Daniel Cady desde 2011 e teve três filhos com ele: Marcelo (10), Marina (2) e Helena (2). O primogênito do casal até fez aparições em meio às mais de 2h de apresentações, assim como o patriarca da família, que brincou ao jogar uma casca de banana na cara da esposa.

No finzinho da transmissão, que aconteceu no Instagram, Ivete segurava justamente uma banana e usou uma metáfora para fazer uma proposta indecente ao marido: “Quando eu chegar em casa, vou fazer sabe o quê? Cutucar papai, e mostrar para ele que ainda estou com fome e que essa banana não me satisfez”.

Falando sobre o show improvisado, a artista apostou num tom mais intimista, e cantou apenas acompanhada pelo tecladista Radamés, e em algumas oportunidades tocou instrumentos. Ao fim, ela cantou Olhar 43, música famosa na voz de Paulo Ricardo.

“Paulo Ricardo é demais. Há muito tempo, esse homem foi fazer um show em Juazeiro (cidade na Bahia) e o que eu fiz? Fiquei agarrada no muro do lado de fora, pois não tinha 1 real para entrar”, disparou Ivete Sangalo, relembrando da época em que não era famosa.

Confira: