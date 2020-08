Ivete Sangalo toma atitude após aparecer sem aliança de casamento

Aqueles mais atentos aos perfis de Ivete Sangalo e Daniel Cady nas redes sociais repararam que o casal não apareceu usando as famosas alianças de casamento. Assim sendo, o rumor de que eles teriam se separado ganhou força na web e curiosos foram investigar.

A assessoria da cantora chegou a ser procurada, mas, como de costume, não falou nada sobre a vida pessoal da estrela. A própria Ivete não se pronunciou sobre o assunto, mas tomou uma atitude que pode dar fim a discussão.

A cantora trocou a foto de perfil para outra que aparece beijando seu marido na boca. Visto isso, silenciosamente desmentiu qualquer boato de que estaria se separando de Daniel. O nutricionista, por sua vez, segue divulgando suas atividades profissionais e se mantém alheio à repercussão.

Além disso, Ivete Sangalo postou uma foto e vídeos em que aparece cavalgando com Marcelo (10), filho primogênito do casal. Os dois ainda tiveram filhas gêmeas, Marina e Helena, que nasceram em fevereiro de 2018.

Sobre o programa rural com seu filho, a baiana descreveu a cena para deficientes físicos: “No álbum, a primeira foto mostra Ivete em um cavalo branco e apontando o dedo para o céu. Ao fundo o sol está se pondo. Depois em um vídeo, Ivete está cavalgando. No céu conseguimos ver um arco íris. No outro vídeo, Ivete e seu filho Marcelo estão cavalgando. Todo o local tem uma vegetação bem verde“.

Confira: