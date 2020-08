Iza festeja volta do Música Boa na Globo e desabafa sobre experiência

Iza voltou no último sábado (1º) à tela da Globo para uma nova remessa do Música Boa. As edições do programa exibidas em 2019 no Multishow que voltam à programação da TV aberta são lembradas com carinho pela artista por ser a sua primeira experiência como apresentadora.

“Eu fiquei muito lisonjeada com o convite na época. E muito feliz em saber que ia dividir o palco com tantos artistas especiais. Foram encontros tão maravilhosos que é difícil escolher um momento apenas”, afirmou Iza ao Gshow.

A cantora lembrou do sentimento ao pisar no palco da atração pela primeira vez. “Eu fiquei muito emocionada na estreia, foi minha primeira experiência como apresentadora, e aprendi demais com cada artista que passou pelo programa”, disse.

Ao recordar as gravações, Iza falou dos bons momentos com a equipe e também ressaltou a importância do programa para a visibilidade no mercado fonográfico.

“Guardo na lembrança as muitas trocas que tive com cada um; a equipe, os artistas, e o público que passou pelo programa. É importante demais termos um programa como esse para o mercado musical”, concluiu a cantora na entrevista.