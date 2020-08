Iza posta vídeo só de roupão e leva seguidores ao delírio

A cantora Iza fez a alegria dos admiradores ao divulgar um vídeo com muita classe e sensualidade, usando apenas um roupão, com foco em seu rosto.



Com um filtro de maquiagem carregada, a artista esbanjou sedução em uma sala com uma música ao fundo e questionou: “E aí, tão fazendo o que?”.



Imediatamente, alguns fãs imaginaram que ela estaria gravando alguma nova produção, enquanto outros limitaram-se a admirar sua beleza excepcional.



“Esperando esse clipe que tu tá aí gravando que eu sei”, disparou o blogueiro Hugo Gloss. “Você é Deus”, comentou Luisa Sonza.



“Em qualquer lugar admirando a sua beleza toda astral!!!”, comentou Gominho. “No momento, hipnotizado por sua beleza”, reagiu outro fã.



Vale lembrar que a artista está de volta na tela da Globo com a nova temporada do Música Boa, que foram exibidas em 2019 no Multishow.

Ele retorna à Globo neste sábado (1º), logo após a reprise da série Toma Lá Da Cá, com atrações como Lexa, MC Kekel e do grupo Parangolé.

Confira: