Iza surge poderosa com novo visual e recebe muitos elogios

Iza causou na internet na tarde desta quarta-feira (19) ao surgir belíssima com um look todo branco e com o cabelo black power. O visual foi o escolhido para a participação dela no clipe da música Bend The Knee, uma parceria dela com Bruno Martini e Timbaland.

“Não era o black que vocês queriam?”, disparou a jurada do The Voice Brasil, da Globo, se referindo ao cabelo poderoso.

Logo após a postagem, Iza recebeu uma enxurrada de elogios. Preta Gil, Bruna Marquezine, Erika Januza, Dany Bananinha, Marcelo Adnet e Gloria Groove foram alguns dos famosos que reagiram ao post da famosa.

“GAROTA”, exclamou Bruna Marquezine. Sabrina Sato escreveu: “Eu amoooooo!!! Diva! Muita beleza!”. “Assim você me mata”, brincou Preta Gil na rede social.

Recentemente, a cantora compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto em que aparece de biquíni vermelho, tendo uma praia paradisíaca como seu plano de fundo. No entanto, a famosa não marcou a localização do registro.

“Qual foi, Corona, tá chatão já mané“, disse. Mostrando o seu corpo escultural, Iza conseguiu mais de 500 mil curtidas na publicação, em menos de 24 horas.

Ver essa foto no Instagram #BendTheKnee #21.08 Uma publicação compartilhada por IZA (@iza) em 19 de Ago, 2020 às 8:27 PDT