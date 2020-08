Já garantido, Sport goleia Petrolina e fecha repescagem do Pernambucano invicto

Já garantido na primeira divisão do Campeonato Pernambucano, o Sport recebeu o Petrolina nesta quarta-feira e venceu por 5 a 0. O Rubro-Negro fechou a participação na repescagem do torneio com três vitórias em três jogos.

Os gols da partida foram anotados pelo zagueiro Maidana, ainda na primeira etapa em cobrança de pênalti, e pelos atacante Elton e Ronaldo, duas vezes cada, na segunda etapa.



Sport venceu Petrolina na Ilha do Retiro (Foto: Divulgação/Sport)

Agora o Sport se concentra apenas no Campeonato Brasileiro. A equipe pernambucana estreia neste sábado contra o Ceará, às 21h (Brasília) na Ilha do Retiro.

No outro jogo da rodada, o Vitória-PE derrotou o Decisão, de virada, por 2 a 1. Assim, Petrolina, com dois pontos, e Decisão, com apenas um, foram rebaixado para a segunda divisão do estadual. O Vitória-PE se salvou com a vice-liderança da disputa, com quatro pontos.