Jair Bolsonaro posa com irmão de Bruno Gagliasso e ganha homenagem inesperada

@jairmessiasbolsonaro Presida, agora q eu te conheci, preciso fazer um desabafo para os meus seguidores que me apoiam e me dão força, que jamais desacreditaram no senhor mesmo nos momentos mais difíceis que vc teve, vou utilizar minhas palavras e o meu jeito sincero e brincalhão que temos em comum, que infelizmente pessoas de pouca luz e com o discurso do ódio do bem, criadores da CULTURA DO CANCELAMENTO jamais entenderão. Cara, tu esta longe de ser o tal do Tiozão do Churrasco, eu fiquei surpreso com tanta sabedoria e inteligência e gostaria que cada um que aqui me segue tivesse a oportunidade de te conhecer Presida, tu é uma pica, agora sim eu entendo o desespero dos canhota, vc não têm medo de porra nenhuma, tu eh sinistro cara, pqp! Obrigado cara, não desista desse País, e mais uma vez lhe agradeço pela recepção, Dona Lucia me ensinou que gratidão e lealdade nunca não demais! Obrigado parceiro @carlosjordy 👊🏼🥋🔛 rapaziada da bolha, haters de plantão, continuem na bolha, vcs jamais entenderão😉 fica a dica