Japoneses pretendem comercializar carros voadores em 2023

A startup SkyDrive Inc. está desenvolvendo o menor carro voador do mundo com ajuda financeira do governo japonês. Segundo o CEO da fabricante, Tomohiro Fukuzawa, a versão final será lançada oficialmente em 2023. O executivo ainda afirma que o carro vai percorrer qualquer distância em no máximo 10 minutos dentro de Tóquio e, se suas previsões estiverem corretas, o veículo já será popular em 2050.

Em uma entrevista ao Japan Times, o analista de tráfego aéreo, Rajeev Lalwani, afirmou que isso pode ser “uma alternativa econômica e eficiente para viagens de curta e média distância, eventualmente tirando mercado das empresas de automóveis e companhias aéreas”.

Carros voadores em Tóquio

Em dezembro de 2019, a empresa fez história com o voo de um protótipo tripulado em Tóquio — que nunca tinha sido palco de um evento como esse. O modelo conceitual, chamado SD-XX, pode alcançar até 100 km/h e voar por apenas algumas dezenas de quilômetros.

Segundo as informações divulgadas pela fabricante, a versão final do veículo terá lugar para dois passageiros e vai ocupar o espaço de duas vagas para carros convencionais. Além disso, ele será parcialmente autônomo, devido à necessidade de intervenção do motorista em situações emergenciais.

Novas opções de transporte

Assim que o projeto estiver finalizado, o Japão irá utilizar o modelo para transportar pessoas nos grandes centros urbanos, evitando engarrafamentos. Além disso, o governo espera que esse novo meio de transporte otimize o resgate de vítimas de desastres naturais e outras emergências.

No mesmo ano de lançamento do carro, a SkyDrive também pretende implementar um serviço de táxis aéreos em Tóquio ou Osaka. “O passeio levará de três a cinco minutos, em comparação com os 20 minutos do transporte terrestre, e será mais divertido”. Segundo Fukuzawa, as viagens custarão abaixo de 80 mil ienes (R$ 4.030) — o equivalente ao custo de uma viagem rápida de helicóptero.