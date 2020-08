Jayme Matarazzo anuncia que será pai pela primeira vez

Em pleno Dia dos Pais, neste domingo (9), Jayme Matarazzo revelou que será pai pela primeira vez. O ator usou o seu perfil no Instagram e publicou uma foto ao lado de Luiza Tellechea, onde ela mostra a barriguinha do começo da gravidez.

“É com muita alegria que, nesse dia dos pais, anunciamos a todos os amigos e a todos que nos acompanham por aqui, a nossa primeira gravidez… Estamos muito felizes por esse presente na nossa vida e estamos de coração aberto para todas essas novas aventuras que estão por vir”, escreveu.

O famoso também desejou: “Que venha cheio de saúde, de paz e de amor… Já te amamos muito !! Um beijo enorme no coração de todos os papais, um gigante no coração do meu Jayme Monjardim e que o amor de família seja sempre a nossa fortaleza. Bjs em todos. E obrigado meu amor Luiza Tellechea por me fazer o homem mais feliz do mundo! Te amo!”.

“Sobre nós três. Amo vocês…“, escreveu Jayme Matarazzo ainda na legenda da foto em que beija a barriguinha de Luiza.

O filho do diretor Jayme Monjardim e Luiza Tellechea estão juntos desde 2013. O casal oficializou a união em novembro de 2016, em uma cerimônia íntima na capela do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, seguida por um jantar na Mansão das Heras, residência do pai do ator.

A nova mamãe também postou a novidade no próprio Instagram e disse que o menino se chamará Antônio. “Dia dos Pais único por aqui! ⁣O primeiro que celebramos pra ti meu amor, parceiro, cúmplice, companheiro e futuro papai. A pessoa que escolhi para compartilhar a vida e construir a nossa família, que está começando”, começou a gaúcha.

“Obrigada por me dar esse presente e por realizarmos juntos um dos nossos maiores sonhos.⁣ O melhor marido, agora vai ser o melhor pai. ⁣Te amo infinito e além”, completou.