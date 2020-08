JBL Live 300TWS: novo fone sem fio chega ao Brasil por R$ 999

A JBL apresentou ao mercado brasileiro um novo par de fones de ouvido totalmente sem fio. Trata-se do JBL Live 300TWS, indicado para quem passa o dia com o acessório no ouvido tanto para lazer quanto em momentos de produtividade.

O modelo True Wireless tem uma autonomia de bateria de até 6 horas, com um adicional de 14 horas de energia na caixa e somente 10 minutos de recarga para garantir mais de uma hora de uso. Além disso, ele tem certificação IPX5 de resistência à água.

Ele pode ser pareado com vários dispositivos a partir da conectividade Bluetooth 5.0, sendo que a ligação com modelos Android é ainda mais rápida. Os fones são compatíveis com duas assistentes pessoais populares: Google Assistente e Alexa, da Amazon. Desse modo, você pode realizar comandos de voz para controlar aplicativos e até outros aparelhos.

Ao usar o aplicativo My JBL Headphones, você não só configura a assistente pessoal como personaliza o som dos fones de acordo com a sua vontade no momento ou o conteúdo consumido. Estão habilitadas também as tecnologias TalkThru (para você conversar com alguém mesmo enquanto está usando os fones) e AmbientAware (que alterna entre imersão total na música ou reduzir o volume para você prestar atenção no que está ao redor).

Disponibilidade

O JBL Live 300TWS já está à venda no site da fabricante. São duas cores disponíveis (branco e preto) e quatro opções de expansores para o encaixe. O modelo tem preço sugerido de R$ 999, com parcelamento em até 6x sem juros.