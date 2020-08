JBS abre 5.200 novas vagas de EMPREGO no Brasil; veja os cargos

Oportunidades abertas! A JBS faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 5.200 novas vagas de emprego em 16 estados do país. As vagas de emprego estão disponíveis para diversas áreas de atuação.

Na Seara, unidade de alimentos preparados da JBS, são mais de 4.000 oportunidades disponíveis. Santa Catarina tem o maior número de vagas (1.500), seguida de Rio Grande do Sul (700) e Paraná (500). Também há oportunidades disponíveis em outros estados, incluindo São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia, que juntas somam mais de 800 vagas.

A Friboi, empresa do segmento de carne bovina, concentra suas vagas nos Estados de São Paulo (400), Goiás (100), Mato Grosso (100), Mato Grosso do Sul (60) e Rondônia (50).

A JBS Couros também disponibiliza, no momento, 50 vagas nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo.

A JBS Novos Negócios, unidade que trabalha com operações relacionadas às unidades de processamento de proteínas da empresa, disponibiliza 60 vagas para os estados de São Paulo e Mato Grosso.

Você Pode Gostar Também:

A Swift também disponibilizou 250 vagas nas lojas do estado de São Paulo.

“JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína e de frango e no processamento de couros.”

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever no site de vagas da empresa e selecionar o cargo de seu interesse. Para cadastro, será necessário enviar seu currículo.

JBS

JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína e de frango e no processamento de couros.