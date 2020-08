Jeff Bezos é a 1ª pessoa a acumular fortuna de US$ 200 bilhões

O fundador da Amazon Jeff Bezos se tornou a primeira pessoa do mundo a acumular uma fortuna de US$ 200 bilhões, o equivalente a mais de R$ 1,1 trilhão, pela cotação atual. A marca foi alcançada nessa quarta-feira (26), de acordo com a Forbes.

A publicação estima que o homem mais rico do mundo tenha um patrimônio líquido de US$ 204,6 bilhões, no momento, depois de ele faturar US$ 4,9 bilhões ao longo do dia, com a alta de 2% nas ações da gigante do comércio online.

Essa marca é a maior já registrada pela revista, desde que ela começou a acompanhar as fortunas das pessoas mais ricas do planeta, no início dos anos 1980. Mesmo ajustando a inflação, nenhum bilionário chegou perto desta riqueza — quem mais se aproximou do feito foi o cofundador da Microsoft Bill Gates, cujo patrimônio líquido ultrapassou US$ 100 bilhões em 1999, o equivalente a US$ 158 bilhões, hoje.

A maior parte da riqueza do empresário vem da Amazon.Fonte: Unsplash

A fortuna de Bezos, que equivale a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, se deve, em sua maior parte, às ações da Amazon — ele detém, atualmente, 11% de participação na companhia. Além disso, ele é dono da Blue Origin, empresa de exploração espacial concorrente da SpaceX de Elon Musk, e do jornal The Washington Post, além de possuir outros investimentos.

Riqueza aumentou durante a pandemia

Com as pessoas recorrendo cada vez mais às compras pela internet devido às determinações de distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus, a Amazon quebrou recordes de faturamento durante a pandemia, segundo a Bloomberg.

Isso resultou na alta das ações da varejista online e, consequentemente, no aumento da riqueza de Bezos, cujo patrimônio líquido era de US$ 115 bilhões no dia 1º de janeiro deste ano, tendo um aumento bastante significativo em pouco mais de seis meses.