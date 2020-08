Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos após 19 anos

O ex-casal Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos em um evento virtual beneficente. De acordo com a ABC, os dois vão participar da leitura do roteiro do filme Picardias Estudantis (1982) no programa Feelin’ A-Live, juntamente com vários atores.

A leitura do roteiro é o primeiro projeto em que eles trabalham juntos desde que Pitt fez uma participação em um episódio de Friends, há 19 anos. Os seus papéis no projeto ainda não foram divulgados.

Fonte: Reprodução / Warner Channel

O projeto vai reunir nomes como Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, Henry Golding e Shia LaBeouf para fazer a leitura do icônico filme que marcou a década de 1980.

A reunião virtual também vai contar com Sean Penn, que atuou no filme, além de ter o roteirista Cameron Crowe e a diretora Amy Heckerling na apresentação do evento.

Fonte: Divulgação / Universal Pictures

O projeto vai arrecadar fundos para a CORE, uma organização sem fins lucrativos dirigida por Sean Penn, e a REFORM Alliance, uma organização que luta pela reforma do sistema penitenciário dos EUA, lançada por Jay-Z.

A transmissão ao vivo da leitura de Picardias Estudantis vai acontecer no dia 21 de agosto de 2020, pelo Facebook e TikTok da CORE.