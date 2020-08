Jensen Ackles, de Supernatural, estará na 3ª temporada de The Boys

O produtor Erick Kripke e o ator Jensen Ackles se reunirão novamente! Foi anunciado hoje (17) que Ackles, que interpreta o personagem Dean em Supernatural, se juntará ao elenco da 3ª temporada de The Boys, série do Amazon Prime Vídeo, criada por Kripke (que já esteve na produção de Supernatural).

Na série de super-heróis, Ackles dará vida ao Soldier Boy, que se tornou uma celebridade nos Estados Unidos após lutar na Segunda Guerra Mundial.

“Jensen é um ótimo ator, uma pessoa ainda melhor, cheira a biscoitos de chocolate e eu o considero um irmão”, disse Kripke sobre a adição do ator à série do Prime Video.

“Como Soldier Boy, o primeio super-herói da história, ele trará muito humor e perigo ao papel. Eu mal posso esperar para estar no set com ele de novo e trazer um pouco de Supernatural a The Boys”, completou.

Enquanto a 3ª temporada de The Boys não chega, a 2ª temporada já tem data de estreia: 4 de setembro de 2020, como novos episódios sendo adicionados ao streaming toda semana até o dia 9 de outubro de 2020.