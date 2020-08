Jesualdo culpa as consecutivas expulsões pelos maus resultados do Santos: “Cortaram as nossas ambições”

Os maus resultados do Santos e a precoce eliminação no Campeonato Paulista abalaram o clube nos últimos dias. Com isso, a diretoria passou a cogitar a demissão do técnico Jesualdo Ferreira. Mas, segundo o português, a falta de vitórias não é decorrente do mal futebol e sim pelo alto número de cartões vermelhos.

Nos últimos quatros jogos, o Peixe teve quatro expulsões, sendo uma em cada partida. Destas, apenas contra o Santo André o time conseguiu evitar o revés, garantindo um empate por 1 a 1. Já contra São Paulo, ainda antes da pausa, Novorizontino e Ponte Preta, foram três derrotas.

“Na minha longa experiência como treinador de futebol nunca vivi uma situação como a que estou vivendo no Santos. Nos últimos quatro jogos, a equipe foi obrigada a jogar em inferioridade numérica, por expulsões de jogadores. Em todas as situações estávamos jogando bem, controlando o jogo, merecendo vencer. Como se não bastasse a pandemia, e tudo que ela implicou, as expulsões agravaram o quadro e cortaram as nossas ambições, que são sérias, porque tenho um grupo de jogadores digno e dedicado ao clube”, disse em sua coluna no jornal O Jogo, de Portugal.

O comandante ainda afirmou que compreende o desânimo e a descrença dos torcedores santistas em relação ao atual momento do clube, mas voltou a destacar a qualidade do grupo, principalmente quando não sofre com a perda de atletas.

“Acontece que quando se analisam resultados não se analisam com profundidade outras questões que podem estar diretamente ligadas ao mau momento um clube. É público que o Santos vive um momento de grande instabilidade, com vários acontecimentos negativos que mexem com a vida do clube e deixam os seus adeptos desanimados e desiludidos, e compreendendo que assim seja, porque queremos o melhor para o Santos, trabalhamos muito durante a parada e agora na retomada para estarmos prontos a lutar pelos nossos objetivos; circunstâncias do jogo, em que o futebol é fértil, tiraram-nos essa possibilidade. Mas em qualquer um destes quatro jogos, o time revelou ter bom futebol, boas dinâmica…sempre que esteve com onze. Há realmente momentos que não conseguimos controlar. Não queria tanto falar de azar, mas sorte não temos tido nenhuma. Estamos aqui para lutar, para dar alegrias a este histórico clube mundial”, finalizou.