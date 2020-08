Jesus pede, Benfica insiste na contratação de Bruno Henrique e faz proposta ao Flamengo, diz jornal

Além de tirar o técnico Jorge Jesus, o Benfica quer mais um protagonista do Flamengo. Os portugueses segue na busca pela contratação do atacante Bruno Henrique, segundo o jornal português A Bola.

De acordo com o diário, o atleta é um pedido direto de Jorge Jesus para os dirigentes da equipe de Lisboa, e o Mister segue insistindo para ter seu ex-comandado.

Os rubro-negros, por sua vez, não pensam em negociá-lo e já adiantaram que só aceitam a liberação pelo pagamento da multa rescisória, que é de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões).

Bruno Henrique comemora após marcar para o Flamengo sobre o Barcelona-EQU Getty Images

O jornal afirma, porém, que a proposta do Benfica no momento gira em torno de 12 milhões de euros (quase R$ 75,4 milhões, na cotação atual).

Em princípio, o Fla segue sem aceitar a oferta, reporta o veículo.

Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até 2023.

O atacante chegou na temporada passada e foi um dos principais jogadores em todas as conquistas rubro-negras em 2019.

Dentro de campo, o elenco segue com os treinos visando a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã.