Jiménez decide mais uma, e Wolverhampton vai às quartas da Liga Europa; Basel também avança

O Wolverhampton está nas quartas-de-final da Liga Europa! Nesta quinta-feira, o time inglês venceu o Olympiakos por 1 a 0 e se classificou para enfrentar o Sevilla na próxima fase com 2 a 1 no placar agregado.

O único gol da partida foi marcado pelo implacável matador mexicano Raúl Jiménez.

Logo nos primeiros minutos, ele aproveitou pênalti infantil cometido pelo goleiro Allain e não desperdiçou a cobrança.

Foi seu 27º tento na temporada, o 10º só no torneio da Uefa (incluindo os playoffs).

Na temporada inteira, ele soma 37 contribuições para gol: 27 tentos, 10 assistências.

No restante da partida, o Olympiakos tentou correr atrás do resultado, e ficou perto de conseguir o empate.

Camara chegou a marcar, mas teve seu tento anulado por impedimento na origem da jogada após análise do VAR.

E, nos minutos finais, o goleiro Rui Patrício trabalhou bem em duas boas chegadas do time grego para garantir a classificação.

Sua defesa mais impressionante foi em cabeçada à queima-roupa de Hassan, que o português espalmou de forma brilhante.

Wolverhampton 1 x 0 Olympiakos

GOLS: Wolverhampton: Raúl Jiménez (pênalti)

WOLVERHAMPTON: Rui Patrício; Boly, Coady e Saiss; Doherty, Rúben Neves, João Moutinho e Jonny (Rúben Vinagre); Podence (Dendoncker), Adama Traoré (Diogo Jota) e Raúl Jiménez Técnico: Nuno Espírito Santo

OLYMPIAKOS: Allain; Elabdellaoui, Ba, Cissé e Tsimikas; Bouchalakis (Fortounis), Guilherme (Cafú) e Camara (Hassan); Valbuena, Masouras (Randjelovic) e El Arabi Técnico: Pedro Martins

27º gol de Raúl Jiménez em 54 jogos pelo Wolverhampton na temporada

10º gol de Raúl Jiménez na atual edição da Liga Europa (incluindo playoffs)

Jiménez tem agora 37 contribuições para gol na temporada: 27 tentos, 10 assistências

Só na Liga Europa, Jiménez soma 14 contribuições: 10 gols, 4 assistências

Apesar de ter vencido, o Wolverhampton teve só 35% de posse de bola

O Olympiakos deu 16 chutes a gol, contra 12 do Wolverhampton

Basel x Eintracht Frankfurt

O Basel está nas quartas-de-final da Liga Europa.

Nesta quinta-feira, o time suíço voltou a vencer o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e garantiu a classificação com enorme folga, já que havia feito 3 a 0 na ida.

O único tento da partida foi marcado por Frei, nos minutos finais do jogo.

Com a defesa do time alemão já entregue, ele entrou driblando na área, deixou Trapp no chão e só rolou para dentro.

O brasileiro Arthur Cabral foi titular no clube da Basileia, mas passou em branco.

Na próxima fase, o Basel encara o Shakhtar Donetsk.

Arthur Cabral durante jogo entre Basel e Eintracht Frankfurt, pela Liga Europa Getty Images

Basel 1 x 0 Eintracht Frankfurt

GOLS: Basel: Frei

BASEL: Nikolic; Widmer, Cümart, Alderete e Petretta; Xhaka (Marchand), Frei e Campo; Stocker (van Wolfsvinkel), Pululu (van der Werff) e Arthur Cabral (Ademi) Técnico: Marcel Koller

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Abraham, Hinteregger e Ndicka (Hasebe); Da Costa (Chandler), Kohr, Rode (Ilsanker), Kamada e Kostic; André Silva (Gonçalo Paciência) e Bas Dost Técnico: Adi Hütter

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Liga Europa.

Terça-feira, 11/08, 16h*, Wolverhampton x Sevilla

Terça-feira, 11/08, 16h*, Shakhtar Donetsk x Basel

*horário de Brasília