JN desmente sites bolsonaristas que publicaram fake news contra jornalista da Globo

O JN da última segunda-feira (24) deu uma lição de moral em sites bolsonaristas que propagaram uma fake news contra o repórter do jornal O Globo que foi ameaçado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último domingo (23).

William Bonner deu início à matéria e explicou que apoiadores do Chefe do Executivo “usaram as redes sociais para apresentar uma visão diferente do que ocorrei. Mas era uma versão falsa”, disse se referindo ao vídeo que causou a polêmica.

A jornalista Delis Ortiz foi a responsável pela reportagem que mostrou a versão verdadeira do vídeo e ressaltou a edição distorcida dos bolsonaristas contra a fala de um vendedor de rua que estava no local. “Vamos visitar nossa feirinha da catedral, presidente”, pediu o comerciante.

Para os fiéis seguidores do “capitão”, o repórter e não o vendedor, em suposto ataque ao presidente teria dito: “Vamos visitar sua filha na cadeia”. Como apresentado pelo JN de ontem, a fala verdadeira foi a primeira.

Bolsonaro, após ser questionado sobre os depósitos de 89 mil reais de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse que tinha “vontade de encher de porrada” a boca do jornalista. Entidades como ANJ, Abraji e OAB repudiaram a fala ameaçadora.

Confira a repercussão na web:

o jn pegou o bolsonaro no pulo desmentindo a fake news criado pelo site bolsonarista #JornalNacional pic.twitter.com/O19rp72k7l — shawn down (@eumaluma) August 25, 2020

Muito importante essa notícia! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Não importa nada se o presidente falar que vai dar umas porradas no jornalista! Zero mesmo! — DANIEL BURLAMAQUI (@de_burlamaqui) August 25, 2020

Mas o inacreditável da história é que bolsonaro sabendo que não era verdade, partilhou o vídeo. Que tipo de presidente temos? — Jose Ricardo Cardoso (@rcardoso1956) August 25, 2020

Eles mentem descaradamente e os jumentos acreditam , Bolsonarismo virou sinal de demência . — Marco Rubro negro 🇧🇷🚩 (@MarcoAu65142683) August 25, 2020

Porque será que FAKENEWS sempre está ligado a sites bolsonaristas? Que galerinha que adora um terraplanismo! — Luciano Trindade 🇦🇹🏆FIFA🏆🇦🇹 (@luciano_ct) August 25, 2020

Bolsonaro e suas farsas, algo rotineiro. — Isac Mariano (@isacmariano) August 25, 2020

Esse bozo é um desnaturado, só fala asneiras, não tem meu respeito — Arnaldo Gomes Bonfim Júnior (@ArnaldoGomesBo3) August 25, 2020